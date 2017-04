Pobre Rocío: debutó y ¡la mataron!

Rocío Oliva, la botinera más famosa del país por ser la pareja de Diego Armando Maradona, finalmente salió a la cancha el pasado domingo con los colores de Excursionistas, que milita en la Primera B del campeonato femenino de la AFA.

Gracias al excelente estado del campo de juego en el Bajo Belgrano, el partido fue el único que pudo llevarse a cabo en un día de intensas lluvias que castigaron gran parte de la ciudad.





Rocio





Como no podía ser de otra manera, la rubia se puso la camiseta número 10, en un obvio homenaje a su media naranja. Pero si muchos esperaban injustamente un despliegue de talento descomunal, por el mero hecho de ser la novia de Maradona o por haber elegido una camiseta con tanto peso, se podría decir que no lo encontraron. Porque dentro de la cancha, a Oliva nunca se la podría describir como una versión femenina del campeón de México '86, si bien es una jugadora con cierta habilidad.

Algunos programas de televisión no tardaron en hacerse eco. Entre ellos, Adrián Pallares, conductor de Desayuno Americano (América TV), fue probablemente el más duro. Sin pelos en la lengua, se despachó: "Medio paquetón jugando, de verdad, según me dijeron". Sin embargo, el panelista Pablo Duggan se animó a defenderla: "De Maradona es la novia, no es Maradona ella". También hubo tiempo para criticar su preparación física.





Rocío1





A pesar de todo, Oliva se mostró feliz y optimista, más allá del empate sobre el final por parte de Deportivo Morón (el partido terminó empatado 1-1). Junto a su amiga Joanna Bracamonte, autora del único gol de Excursio, se lamentó por haber desaprovechado una oportunidad de sumar valiosos puntos. Pero la número 10 confía en el futuro del equipo: "Este es el primero partido, hay mucho más por delante".

Más allá del estigma de ser la chica D10, la rubia de 26 años parece vivir su sueño con mucha intensidad, aún cuando su relación siempre conflictiva con Maradona y los constantes rumores de separación son un número fijo en todos los programas de chimentos.