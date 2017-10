Pochettino perdió la pulseada con Mou

Britain Soccer Premie_Tass (1).jpg

Tottenham Hotspur, del técnico argentino Mauricio Pochettino, cayó ante Manchester United, por 1-0, en el encuentro que abrió la realización de la décima fecha de la Premier League del fútbol de Inglaterra.En el tradicional estadio Old Trafford, el equipo local se impuso con una conquista del francés Anthony Martial (St. 36m.), según consignó un informe del sitio Flashscore.El conjunto conducido por el santafesino Pochettino completó, de esta manera, una semana desafortunada, ya que el miércoles último perdió 2-3 con West Ham y quedó eliminado de la Copa de la Liga (Carabao Cup).En el conjunto londinense, que continúa con 20 unidades, no estuvieron disponibles los argentinos Juan Foyth y Erik Lamela.Los conducidos por el portugués José Mourinho, que ostentan ahora 23 puntos en la tabla, tuvieron en el banco de los relevos al arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero. Mientras que el marcador de punta Marcos Rojo (ex Estudiantes de La Plata) prosigue recuperándose de una lesión y no ingresó en la consideración del DT.