Por un atractivo "caprichito", Alonso se baja un rato de la Fórmula 1

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso no correrá el Gran Premio de Mónaco para poder competir en las 500 millas Indianápolis, anunció este miércoles la escudería del español, McLaren-Honda."El 28 de mayo de 2017, McLaren participará con un coche en la 101ª edición de las 500 millas de Indianápolis", explicó la escudería en un comunicado, al tiempo que añadió que dicho bólido estará conducido por el piloto asturiano.McLaren todavía no ha anunciado quién sustituirá a Alonso en el Gran Premio de Mónaco, una de las pruebas estrella del circuito, que este año coincide con la carrera de Indianápolis.En cualquier caso, el lugar del piloto español podría ocuparlo el británico Jenson Button, otro excampeón mundial de Fórmula 1, que permanece vinculado contractualmente a McLaren como embajador de la escudería tras retirarse el año pasado.Alonso competirá en las 500 millas con un Honda Andretti, el vehículo que utiliza McLaren en esta prueba -una de las más prestigiosas de la temporada- e insistió en que el de Mónaco será el único GP que se pierda.El campeón mundial de Fórmula 1 en las ediciones de 2005 y 2006 aseguró que quiere participar en la Indy 500 para completar la triple corona ganando en Mónaco, Indianápolis y en las 24 horas de Le Mans. El único piloto que ha conseguido tal registro fue el británico Graham Hill que, como Alonso, también ganó en dos ocasiones el campeonato mundial de F-1."Es un gran reto y estoy listo para intentarlo. No sé cuándo correré en Le Mans, pero lo haré algún día. Solo tengo 35 años, hay tiempo", señaló Alonso en el comunicado.AFP-NA