Positivo por cocaína

El tenista originario de Birmingham, al leer su comunicado, dio algunos detalles sobre cómo fue la prueba antidopaje y pidió disculpas: "El control no se realizó durante un torneo, tuvo lugar en un contexto que no tenía nada que ver con el tenis. No justifico por un segundo que esto sea un comportamiento aceptable. Sé que he defraudado a mucha gente: a mi familia, a mi entrenador, a mi equipo, a los patrocinadores, a la federación británica de tenis y a mis seguidores. Lo único que puedo hacer es pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón."