Qué decía "el papelito de Marchiori"

Tomás Marchiori es uno de los nombres que más sonaron este fin de semana. El arquero de Gimnasia fue la gran figura ante Talleres de Córdoba en la Copa Argentina y sus atajadas en la definición por penales le dieron el pase a su equipo a octavos de final.

Pero tanto él como Matías Alasia, uno de sus antecesores en el puesto, destacaron el trabajo "invisible" de otra persona: Paolo Olivera, el entrenador de arqueros del Lobo.

Marchiori le confesó a Ovación que "Paolo me dio un papelito con una frase como hace siempre, que realmente no la recuerdo. Me dijo que confiara en mí a pesar de lo que él había estudiado del rival. Todo fue mucho de él".

¿Qué decía el famoso papelito? Olivera contó a Ovación online que escribió en detalle los "nombres de los jugadores que pateaban, unos siete u ocho, y una frase de motivación: 'Tené fe, estás entrenado. Que Dios te bendiga'".

Y vaya si está entrenado. Marchiori "es muy completo, es muy difícil encontrarle un punto bajo. Estamos hablando de un arquero con presente al que solo le falta rodaje. Pero estamos para eso", apuntó Olivera, uno de los que más conoce al arquerito de 22 años que tiene el Lobo y que le hace más que sombra a Ezequiel Viola, su compañero.

"Los penales no son una lotería", afirma convencido el entrenador de arqueros. "El arquero no solo se tira por convicción sino que hay un trabajo atrás, hay mucho entrenamiento", aclara. "Cuando hay una definición por penales se ven videos para tener un estimativo pero en el momento, los que deciden son ellos, por eso, uno trata de darles consejos, de que entren aliviados, concentrados", confiesa.

El secreto no es otro más que el entrenamiento duro. "Hay que trabajar", insiste Olivera. "Cuando uno entrena, las cosas pueden darse más fáciles", insiste remarcando su importancia.



Marchori, Olivera y Alasia luego de la final ante Talleres de Córdoba en la que Gimnasia consiguió el ascenso a la B Nacional.



Alasia y Marchiori le tiraron flores

"Es un orgullo total que me reconozcan. Estoy orgulloso por sus actuaciones y las de Viola. Ellos hacen importante mi trabajo dentro de la cancha".

¿Quién atajará en el arranque del Federal A?

"La decisión sobre quién va a atajar en el Federal la toma el DT, exclusivamente. Nos consulta sobre cómo está cada arquero y luego él saca sus conclusiones".