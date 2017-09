Que no me jodan mucho que agarro las valijas y me voy

El DT de Arsenal de Sarandí, Humberto Grondona, se mostró molesto por algunos insultos recibidos en la derrota ante Colón de Santa Fe y amenazó con renunciar si se "genera un clima hostil" hacia el equipo.-graficó Humbertito-. Igual, a esos tres o cuatro plateístas que insultaron nadie los conoce. Acá nos conocemos todos y nadie sabe quiénes son. No entienden nada".>>> Arsenal volvió a perder "No me gusta que se empiece a genera un clima hostil hacia un plantel en formación, más allá de que nos vamos con bronca por la derrota. Claro que no me resultaría fácil dejar este club, pero que no me jodan mucho", agregó.Según el entrenador, y ya en el análisis del partido, "la jugada del gol" de Colón los sorprendió "en un contexto en el que había mucha paridad"."Después Colón se dedicó a defender la ventaja y a nosotros nos costó mucho llegar a la igualdad", amplió.Finalmente, Grondona indicó: "No quiero que nos vuelva a pasar lo del torneo pasado, que jugábamos bien, generábamos situaciones y no la metíamos"