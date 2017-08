¿Qué pasó Mostaza? Lo traicionaron feo y duró poquito

El entrenador argentino Reinaldo Mostaza Merlo duró poco y renunció a la dirección técnica de Fuerza Amarilla, de la primera división de Ecuador, confirmó John García, de la administración del club.

Merlo asumió la dirección técnica del equipo el pasado 20 de julio y cinco días después debutó en el partido que significó la eliminación en la Copa Sudamericana a manos del colombiano Independiente Santa Fe.

Bajo la dirección técnica de Merlo, Fuerza Amarilla disputó tres partidos por el torneo local, perdió dos y empató uno, por lo que está último en la tabla de posiciones con un solo punto.

Según explicó Mostaza al sitio Racing de Alma, su preparador físico, Humberto Miranda, habría negociado por debajo de la mesa su continuidad al frente del equipo en lugar del entrenador argentino. "Me clavaron un puñal por la espalda. A este muchacho lo había conocido el Polaco Daulte y me enteré vía el hermano del presidente que sería el nuevo técnico. El martes no nos vinieron a buscar al hotel para ir a entrenar y tuvimos que irnos muy lejos en un taxi", comentó.

Con la salida de Merlo son tres los entrenadores que dejaron al club en la actual temporada: primero fue Ángel Gracia debido a un problema familiar y luego el uruguayo Marcelo Fleitas, por los malos resultados.