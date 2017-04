¡Qué presión! Jonás Gutiérrez le dio un consejito a la Maglietti

Alejandra Maglietti sigue incursionando en el mundo del fútbol. Además de ser la pareja de Jonás Gutiérrez, ahora la panelista de Bendita se convertirá en "la voz" del estadio River Plate, según contó en su cuenta de Instagram.





Embed Estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser "la voz del estadio" de @carpoficial ❤ gracias a @day_millonaria y a @macfut por confiar en mí. La fecha se las voy avisar acá! Gracias #river #millonarios #elmasgrande Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 9:20 PDT





Gracias a una iniciativa de Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol, la rubia tendrá la oportunidad por una fecha de llevar ese desafío adelante.

Primero iba a estar en el partido de River ante Belgrano, pero debido a que cambió de fecha, se pasó para cuando el club de Núñez se enfrente con Quilmes la próxima semana.

"Primero que nada me sentí sorprendida porque no me esperaba la convocatoria. Soy de River y no se puede describir la sensación que sentí cuando me escribieron para hablar conmigo", comenzó contando Maglietti en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Y cuando hable con Diana Paterno me puse contenta cuando me contó de qué se trataba. Estoy feliz y me parece una experiencia increíble. Tengo un poco de miedo y estoy un poco ansiosa porque hay muchísima gente, y sé lo que significa la responsabilidad que hay que tener. El otro día cuando fui a sacarme las fotos, casi me muero. No podía creer que estaba ahí", agregó.

Además, reveló algunos consejos que le dio su pareja: "Jonás me dio varios. En principio me dijo que no me vaya a equivocar en ningún nombre, que repase bien el listado. Sobe todo el del equipo contrario, porque los nervios por ahí te pueden jugar una mala pasada. Le tengo mucha fe y muchas ganas de hacerlo".

"No sé si me voy a animar hacer todo, el chico del estadio estará ese día y me dará algunos tips para que me sienta tranquila, obviamente me voy a sentir apoyada por él", finalizó la hincha de River.