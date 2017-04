Qué sea lo que Dios quiera entonces...

marca messi.jpg Así lo marcaron los últimos partidos.



marca messi1.jpg ¿Se repetirá una imagen como ésta?



La delegación de la Selección argentina arribó poco antes de las 19 al estadio Monumental, donde el entrenador Edgardo Bauza adelantó que no preparó "nada especial" para tratar de evitar que Chile pueda neutralizar al capitán albiceleste Lionel Messi , como ocurrió en las últimas dos finales."Toda la gente va a ayudar a que el equipo juegue. Este partido es importante y vital, todos los sabemos, pero no deja de ser un partido de fútbol", afirmó Bauza que, por un lado, remarcó la presión que puedan ejercer los hinchas y, por el otro, intentó desdramatizar la importancia de este encuentro."Lo hemos trabajado pensando en el rival, en lo que tenemos que hacer, obviamente tenemos que atacarlo cuando tengamos la pelota, pero esperamos tener un buen partido, hay buenas individualidades en ambos lados", indicó en declaraciones a la prensa.El "Patón" descartó haber preparado alguna resolución táctica "especial" para darle libertad a Messi y evitar la pegajosa marca que seguramente el DT de Chile Juan Antonio Pizzi preparó."Le pegaron mucho a Messi el último partido. Si el árbitro estaba un poco rígido terminaban con uno o dos menos, pero no hemos hecho nada especial para que no neutralicen a Messi", indicó.