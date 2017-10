Que sí, que no: qué pasa con la presentación de River en Mendoza

"El partido está definido pero surgió un inconveniente con el horario", advirtió Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza.

El funcionario se refería de esa manera en BDA al compromiso por semifinales de Copa Argentina que River y el Deportivo Morón jugarán en la provincia en noviembre.

"River es el que define y está "quisquilloso". La Copa Argentina pareciera no ser su prioridad; no es que no la quieran ganar sino que tienen que saber qué pasa con el calendario de la Libertadores", agregó Chiapetta en relación a la programación del encuentro que será en Mendoza pero aún no tiene confirmación de día y horario.

Embed

En principio y si no sucede nada extraño, será el domingo 12 de noviembre para aprovechar el parate de la Superliga por fecha FIFA "pero no sabemos el horario".

Otra de las trabas que pondría el Millonario, además de lo apretado de su calendario si es que consigue la clasificación a la final de la Libertadores es que Jorge Sampaoli convocaría jugadores clave de River para los compromisos de la Selección argentina en Rusia por lo que Gallardo los perdería para la semi de la Copa Argentina.

Chiapetta es cauteloso. El subsecretario de Deportes se anima a confirmar que será el 12 de noviembre en Mendoza porque "oficialmente me han comunicado eso pero siempre me queda un poco de dudas porque la AFA es un desastre en sus calendarios".

Ese día, el estadio Malvinas Argentinas iba a recibir tres partidos del Sudamericano Sub15 que se jugará en Mendoza y San Juan. Si River usa el estadio, serán trasladados a otro escenario. "Por eso necesitamos definiciones cuanto antes", sumó el funcionario provincial.