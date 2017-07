¡Qué sorpresa! El presidente de la Nación visitó un club mendocino

Los niños se miraban entre ellos. Los papás estaban sorprendidos. Alfredo "Tato" Talquenca y Alicia Viotti sabían que este viernes 21 de julio no sería un día más en la vida de Olimpia. Pero esta historia que lo tiene al club de Calle Figueroa Alcorta de Godoy Cruz y al Presidente de la Nación, empezó hace un tiempo largo atrás.

Alicia Viotti, es madre de un niño que juega en Olimpia, y al ver todo el esfuerzo que hacía "Tato" por el club tuvo una idea, que tenía que ver con el esfuerzo del entrenador pero también con la forma de ayudar al club a crecer: "Yo entré al club hace tres años con mi hijo. Veía el esfuerzo y las horas de Tato por los chicos y decidí ayudarlo. Empecé a mandar mail hace tres o cuatro meses, a todo lo relacionado con el Presidente. Y me contestaron de la página de Facebook de Mauricio Macri. Fue todo muy rápido. Vinieron a conocer al club, y nos dijeron que venían a sacar unas fotos. Pero por el movimiento que había alrededor del club, sabíamos que iba a pasar otra cosa. Nos avisaron unos minutos antes que venía".

No todos los días el Presidente de la Nación visita Mendoza, y menos a tu club. Para Viotti en el momento de ver a Macri se cruzaron muchos pensamientos: "Lo primero que pensé era lo que podíamos lograr por el club. Que a la gente que yo me acerqué por ahora si nos iban a ayudar y que íbamos a ser más importantes. Más allá de lo deportivo, es un gran trabajo social lo que se hace. Nos van a ver un poquito más allá y no solo como un club de barrio. Toda ayuda es bienvenida".

Muy poca gente sabía de la presencia de Macri en Olimpia, es por eso que sólo los celulares de los padres pudieron captar ese momento: "Nadie sabía que iba a llegar al club. A Macri le gusta llegar a un lugar en donde no hay cámaras. Conocer a la gente y saber lo que ellos necesitan. Además, los chicos no lo podían creer que estaba el Presidente. A los papás nos avisaron unos minutos antes. Apenas llegó a la cancha, se puso a jugar al basquetbol con los chicos, a tirar al aro. Se lo veía muy relajado, muy tranquilo".





