"Queremos romper el maleficio del bicampeón"

El entrenador de Boca , Guillermo Barros Schelotto, ratificó este viernes que para el debut en la Superliga frente a Olimpo de Bahía Blanca, el próximo domingo, utilizará el mismo equipo que probó durante la pretemporada, al tiempo que, más allá de la vuelta a la Copa Libertadores en 2017, su objetivo es lograr el bicampeonato."Todavía no lo quiero confirmar porque falta un entrenamiento, pero no varía respecto del equipo que viene jugando en los partidos previos", explicó Barros Schelotto, que empieza a repetir apellidos consecutivamente, algo que no pudo conseguir con regularidad la temporada pasada."Puede ser que salga de memoria pero es relativo, porque el único partido que repetimos el equipo el torneo pasado lo perdimos", recordó.En ese sentido, entonces, el conjunto Xeneize que saldrá al césped del estadio La Bombonera el próximo domingo a las 18 sería con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.Consultado sobre los objetivos de una temporada donde tendrá el regreso a la Copa Libertadores a partir de febrero próximo, Barros Schelotto eligió darle la misma importancia a la Superliga, porque quiere romper con el maleficio del bicampeón, ya que la última vez que un equipo logró campeonatos consecutivos fue Boca, en el Apertura y Clausura 2005/06."El campeonato local termina antes que termine la Libertadores, queremos pelear la Superliga y repetir el campeonato. Hace mucho tiempo que un equipo argentino no es bicampeón así que ojalá podamos romper con eso, creo que es un objetivo muy grande, y esa es nuestra lucha", destacó.