Quiere el puesto que Tinelli dejó vacante y tiró una bomba

Gámez, ante el resto de los dirigentes de Primera División, afirmó que está dispuesto a renunciar a su cargo de presidente de Vélez si es que aceptan su postulación para la Superliga, que se iniciará con la próxima temporada.





Si bien todavía no está definido el estatuto final, por lo que no se sabe si deberá renunciar o no a su cargo en el club, Gámez quiere ocupar el puesto que indefectiblemente iba a ser para Marcelo Tinelli, pero que quedó "liberado" luego de su renuncia.





El conductor televisivo alegó problemas de salud al pedir una licencia de 18 meses como vicepresidente de San Lorenzo y alejarse como secretario de Selecciones nacionales, donde había sido designado unas semanas atrás.





El pasado 4 de abril, tras una reunión de dirigentes en la sede de Viamonte, se había indicado que la elección de las autoridades de la Superliga se desarrollaría en dos o tres semanas, aunque varios de los dirigentes de Primera habían apoyado la moción del presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, para que Tinelli sea el presidente.





Sin embargo, la decisión del "Cabezón" modificó la estructura y, con Verón como secretario de Selecciones juveniles, Gámez quiere apuntar a ese puesto. Hace unos días, el vicepresidente de AFA, Daniel Angelici, sostuvo que tras la renuncia de Tinelli al ámbito del fútbol, la flamante Superliga, que guiará la Primera División a partir de agosto, tendrá a su cargo un "profesional".





Es que Tinelli iba a ser una "excepción" producto de los manejos políticos que existieron en la AFA en los meses previos a la elección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente, porque en el estatuto se hablaba que la Superliga tenía que ser presidida por alguien que no fuera dirigente de algún club.

