Racing abre la segunda fase de la Sudamericana

La Academia superó a Banfield (3-1) en la última fecha del torneo de Primera División el último fin de semana, y con ese resultado terminó en el cuarto lugar con 55 unidades, a ocho del campeón Boca (63).





El equipo conducido por el entrenador Diego Cocca consiguió la clasificación a la próxima Copa Libertadores, tras los empates de Independiente (1-1 ante Lanús) y San Lorenzo (1-1 ante Talleres), que se ubicaron en la sexta y séptima posición, respectivamente.





En la Sudamericana, la Academia eliminó en la primera fase a Águilas Doradas, de Colombia, luego de imponerse de local por 1-0 y empatar 1-1 en condición de visitante. Para recibir a los "cafeteros'' el DT Cocca no contará con el lateral izquierdo Emanuel Insúa debido a que padece una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha, por lo que dejará la línea de cinco defensores para disponer de cuatro en el fondo.





Así, por la baja de Insúa, Cocca le dará la titularidad al mediocampista Matías Zaracho (autor del gol del triunfo ante Colón de Santa Fe por la 29ª fecha del torneo local), quien se ubicará sobre el sector derecho de la mitad de la cancha. Por último, el técnico tampoco dispondrá del delantero y capitán, Lisandro López, y del arquero Juan Musso, por distintas dolencias físicas.





Con respecto Independiente Medellín, el equipo dirigido por el técnico Juan José Peláez llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana por haber sido tercero en el Grupo 3 de la Copa Libertadores con nueve unidades, detrás de River Plate (13) y Emelec, de Ecuador, (10).





En el conjunto "cafetero" se desempeña como delantero el argentino Valentin Viola, ex jugador de Racing, más sus compatriotas Santiago Echeverría, ex Huracán, y Hernán Echalar, ex Belgrano de Córdoba. Racing Club e Independiente de Medellín se enfrentaron en el marco del Grupo 2 de la Copa Libertadores de 1967, ganada por la "Academia", con triunfos del conjunto de Avellaneda por 2-0 como visitante y por 5-2 en condición de local

El cotejo se jugará desde las 21.45 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, quien estará asistido por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires, y transmisión de la señal de cable Fox Sports.