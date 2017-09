Racing pretende levantar cabeza

El encuentro se desarrollará en el estadio Presidente Perón, desde las 20.05, con el arbitraje de Silvio Trucco. Racing necesita despertar de una pesadilla, ese mal sueño que fue la eliminación de la Copa Argentina en los 16vos. de final ante Olimpo al perder por 4 a 2 luego de estar ganando por 2 a 0, recibiendo cuatro goles en el segundo tiempo. El golpe aún duele ya que la clasificación era un hecho pero el equipo se quedó con las manos vacías tras una desafortunada actuación en la segunda etapa, con llamativos errores individuales y un tono de suficiencia por el que pago un precio muy alto.





Ante Temperley tendrá la posibilidad de cambiar esa imagen y lograr el primer triunfo en la Superliga luego de haber empatado ante San Lorenzo de visitante. El entrenador Diego Cocca volverá al esquema con cinco defensores que le brindó grandes beneficios en en el tramo final de la temporada pasada cuando venció a River, Colón y Banfield alcanzando la clasificación para la Copa Libertadores 2018.





En la zona media el 5 será Diego González ya que el uruguayo Egidio Arévalo Rios estará entre los suplentes tras su paso por el seleccionado uruguayo en la doble fecha de eliminatorias, en tanto que en la ofensiva la dupla será Lisandro López y Enrique Triverio. Además, Racing mira de reojo a la Copa Sudamericana ya que el martes próximo visitará a Corinthians de Brasil, cómodo líder del certamen de su país, en un riesgoso compromiso. Temperey apuesta todas sus fichas a mantener la categoría





El Gasolero está en zona de descenso y el comienzo no le fue bueno al caer ante River como local. No obstante, el "Celeste" sabe que los partidos que debe ganar para concretar ese propósito no son ante los rivales denominados grandes sino ante aquellos que persiguen idéntico objetivo. El equipo dirigido por Gustavo Alvarez opondrá mucho tesón y deberá aprovechar muy bien las chances que les ofrezca la "Academia en la búsqueda del triunfo.





Racing tiene un complicado adversario en Temperley, según lo marca la historia, ya que jugaron 16 veces y el equipo de Avellaneda tiene apenas una ventaja de ocho triunfos contra siete y un empate. En el Cilindro jugaron en ocho oportunidades con seis triunfos de Racing, un empate y una derrota, en la 20ma. fecha del certamen Metropolitano de 1977, por 3 a 2.