El plantel de Newell´s Old Boys de Rosario decidió este jueves por la mañana no entrenarse por nuevos problemas salariales en el marco de una deuda de más de 30 millones de pesos, según confirmaron desde Futbolistas Argentinos Agremiados.Sergio Marchi, secretario general del gremio, dijo a NA que "los dirigentes le dijeron a algunos jugadores que no depositen los cheques porque no habían fondos y a otros ya le vinieron rebotados".