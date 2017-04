Repercusiones tras el escándalo en Boca

La dirigencia de Boca tomó nota tras el último episodio que se hizo público y tuvo como protagonistas a Cristian Pavón y Jonathan Silva e intentará cuidar a sus jóvenes promesas. La idea es que los juveniles asistan a charlas en las que serán instruidos sobre la utilización de las redes sociales, dada la exposición que tiene la institución a nivel nacional y mundial.

Así lo confirmó Daniel Angelici, quien opinó sobre el tema: "Vamos a hacer docencia en las inferiores para que los jugadores conozcan las virtudes y perjuicios de las redes sociales". El disparador fue el video que grabaron Pavón y Silva, hecho que servirá para corregir.

"Esto es algo reiterativo y por eso decidimos empezar con las charlas. Preocupa más por las inferiores", remarcó el presidente xeneize, quien confirmó que los futbolistas profesionales implicados recibieron un apercibimiento, aunque no tomó contacto con ellos, tarea que quedó en manos del cuerpo técnico.

En cuanto a las obligaciones que tienen los miembros del plantel profesional, Angelici brindó detalles sobre las concentraciones: "Muchos están despiertos hasta tarde, otros juegan a las cartas o a la Play Station. Nadie controla, pero sí después de cenar tienen que estar a cierta hora en sus habitaciones".

Por último, el dirigente aseguró que no solamente hay jugadores que fuman acá, sino que esa manía también existe en Europa y que hay más casos de los que se creen: "Es un vicio que no es bueno para nadie y sobre todo para un deportista. Pero mientras lo hagan en su casa y fuera del club, no podremos intervenir".

GUILLERMO TAMBIÉN TOCÓ EL TEMA

"Tuvimos una charla con los jugadores sobre el uso de las redes sociales. No hemos tenido mucha experiencia en nuestra juventud porque no existían. Los jóvenes hoy toman una red social y se pueden equivocar, entonces hay que tratar de guiarlos, informarlos y que sepan que pueden exponer al grupo sin querer. Que sepan la importancia que tiene el cuidado de las redes de cada uno", expresó Barros Schelotto, quien de todas formas descartó incluir en su cuerpo técnico a alguien abocado al tema.