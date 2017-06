Rey: "Con mi representante hablaron para ir a Racing"

El arquero de Godoy Cruz Rodrigo Rey volvió a ser fundamental en el triunfo de Godoy Cruz. El santafesino está en la mira de varios clubes y serían sus últimos partidos en el Tomba.



El jugador reconoció que hay contactos para ir a Racing. Es la prioridad del entrenador Diego Cocca . Atalanta de Italia y el Sevilla de España son otros clubes donde podría emigrar.



"Sé que lo han llamado a mi representante, han tenido contacto con ellos. Conmigo nadie habló. Verán cómo es el tema con Racing", dijo el arquero a radio Nihuil.



"Siempre voy a buscar lo mejor para el club y para mí. Godoy Cruz es un club que vive de vender jugadores. Eso está claro. A la hora de una propuesta formal hay que poner en juego muchas cosas. No sólo lo mío sino la parte del club", agregó el arquero.



"Siempre le voy a dar gracias por todo lo que me dio hasta el último día que me toque estar acá. En este puesto se viven de los momentos y hay que ponerlos en juego cuando llegan las oportunidades", dijo.