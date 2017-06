Rihanna se robó las miradas en la final de la NBA: se peleó con Durant

Kevin Durant, autor de 38 puntos, fue el protagonista en la cancha durante el primer duelo de la Final de la NBA entre Cleveland y Golden State. Fuera de ella, fue Rihanna quien le robó todo el protagonismo al de Washington. La cantante se llevó la atención por intentar desconcentrar en todo momento al alero, que terminó dedicándole un triple y desafiándola con la mirada.

La cantante estadounidense, admiradora de LeBron James, le gritó "brick" (ladrillo) mientras el de los warriors intentaba anotar un tiro libre. Tras fallar miró desafiante a Rihanna. El mosqueo del jugador le llevó a dedicarle un triple muy celebrado por la afición, mientras la cantante se escondía entre el público.

Al concluir el partido, la de Barbados acudió a las redes sociales para dejar clara su opinión. "No pasa nada puta... LeBron sigue siendo el rey", afirmó. Por su parte, Durant prefirió no darle importancia a lo sucedido y dijo que no se había dado cuenta de nada. "No recuerdo nada, pasadlo bien con esto", concluyó.

