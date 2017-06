"River debiera estar eliminado y Guaraní solicitará que lo saquen de la Libertadores"

Sin embargo, José Luis Félix Chilavert, fiel a su estilo, se mostró disconforme por lo sucedido y denunció connivencia entre la Conmebol y River para que todo no pase a mayores. Además, esbozó que Guaraní (contrincante de los argentinos en octavos de final) solicitará la eliminación de los de Núñez de la competencia.

"Esto no me llama la atención, la Conmebol es toda corrupción. Escuché la conferencia de Gallardo y el médico, pero pareciera que nos quieren pasar por tontos. Con Vélez ganamos todo y no necesitamos de ninguna pastilla. Este diurético no lo tomaban así nomás, se los daba el médico. Esto es una farsa, River debiera estar eliminado. Con estos datos le tendrían que hacer controles a todos los jugadores del plantel", esbozó el paraguayo en diálogo con Radio Mitre.