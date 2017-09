River Plate y All Blacks, la misma pasión

Embed

Los jugadores de River recibieron a los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, en el River Camp de Ezeiza, donde ambos conjuntos se entrenaron y compartieron un momento organizado por Adidas, la marca que los viste.Los All Blacks intercambiaron camisetas y autógrafos con algunos futbolistas de River, como Ezequiel Palacios, Gonzalo Pity Martínez, Nacho Fernández e Ignacio Scocco, y con el técnico Marcelo Gallardo.El domingo último, el seleccionado de rugby presenció el encuentro entre River y Argentinos Juniors, por la cuarta fecha de la Superliga . Además, el jueves se entrenaron en el club y estuvieron intercambiando cuadros y camisetas con el presidente Rodolfo D' Onofrio.Los All Blacks, tres veces campeones mundiales (1987 y 2011 y 2015) y que tienen cuatro títulos en el Rugby Championship, jugarán el sábado frente a Los Pumas en cancha de Vélez por ese torneo.