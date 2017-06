Rodrigo Rey atajará ante Gremio y tendrá su despedida en Godoy Cruz

La incertidumbre sobre sí Rodrigo Rey estará o no defendiendo los tres palos de Godoy Cruz, el próximo martes ante Gremio, por la ida de los octavos de final de la Libertadores, fue develada este jueves por la mañana por el mismo arquero.

La negociación del pase del capitán de Godoy Cruz al PAOK de Grecia sigue en curso y desde la dirigencia del Tomba aguardarían a los griegos hasta este sábado que se termine de definir el futuro. Caso contrario, reabrirían las negociaciones con Racing Club, otro de los interesados con hacerse con los servicios de Rey.

"Desde este jueves tiene que quedar claro que estoy a disposición de lo que decida Lucas (Bernardi), que es él quien arma el equipo. Sabe que tengo ganar de jugar y si lo decide, puedo estar en cancha el martes", afirmó Rodrigo Rey a Radio Nihuil, luego de la práctica de este jueves en Coquimbito.

"Estando en medio de una negociación, capaz que a mí me hacían irme antes del martes y yo no podía decirle a Lucas que contara conmigo. Tuve una comunicación con la gente de Grecia y dijeron que faltan detalles que van a demorar unos días. Así que les fui claro, que si me iba de acá, sería después del martes, porque lo principal para mí era jugar este partido, así que está todo bien, no hay problemas. El más beneficiado en todo esto soy yo porque puedo hacer lo que tenía ganas de hacer que era jugar", aclaró el destacado "1" del Expreso.