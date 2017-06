Nelson Vivas se refirió a su salida de Estudiantes y destacó que al club le va a estar "eternamente agradecido" por el tiempo que vivió allí, que "ojalá en algún momento pueda volver" y lo que más le gustaría es "que vuelva Agustín (Alayes)", el ex manáger.

El entrenador rompió el silencio tras su salida del pasado lunes en el programa "No te des vuelta" de FM Cielo y contó que habló "con Sebastián (Verón) y duele lo que está pasando en Estudiantes. No se lo merece".

Con relación al tema de Lucas Nardi manifestó que con ellos "se comportó bárbaro. No sé si escribió o no lo que se dice. Bilardo es una institución dentro de Estudiantes y Lucas es un gran chico. Los que juzgan tienen miserias, lo único que importa es que Estudiantes esté unido, ya que por sobre todo está la institución".

"Lo único de lo que me siento orgulloso de haber dejado en Estudiantes es mi forma de ser. No quería hablar, pero si no lo hago se dicen cosas que no son ciertas. El ADN de Estudiantes tiene que estar más presente que nunca. Acá todos tienen que tirar para adelante y clasificar a la Libertadores", destacó.

"Es muy difícil administrar una institución. Podemos tener diferencias pero siempre hubo respeto, porque acá hay que actuar y buscar lo mejor para el club. Conmigo no van a encontrar un elemento para la polémica. Pero si tengo algo que decir para adentro lo haré, porque públicamente no sirve hacer nota para marcar diferencias. Con Sebastián nos tratamos siempre desde el respeto que nos tenemos", apuntó.

Por último destacó que "todos los que quieren al club deben aportar para que salga rápido de esta tormenta. Nos tocó sobrevolar casi siempre sobre un cielo límpido y cuando no pasó salimos rápido. Hoy tiene que pasar lo mismo, conseguir los objetivos y que podamos salir de este mal momento".