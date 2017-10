Sampaoli dio pocas pistas de cara al último partido que define el futuro de Argentina

Las especulaciones están siempre presente. Adivinar el equipo que Argentina presentará para jugarse la clasificación en Ecuador es un desafío para todos los futboleros, sólo que en esta oportunidad parece que el entrenador Jorge Sampaoli presenta tantas dudas como alternativas tiene. Por eso no será sencillo acertar. Y más porque las pistas son pocas. Se sabe que hay intocables y esto va más allá de la presencia del 10: Lionel Messi. Es que Chiquito Romero es número puesto en el arco, Mercado y Otamendi en la defensa, asoma Mascherano ya sea como defensor (como lo hizo ante Perú) o como volante (así terminó jugando mientras el equipo buscaba el triunfo el jueves en la Bombonera); también Biglia aparecería entre los once y hasta Marcos Acuña se habría ganado la titularidad, ya sea como lateral izquierdo mentiroso o con volante por el mismo sector. ¿Los otros? Enzo Pérez podría quitarle el puesto a Ever Banega, también asoma Emiliano Rigoni como extremo derecho para que Angel Di María retorne a la izquierda, Leandro Paredes es otro candidato como mediocampista y la pelea como centrodelantero hoy tendría un 50 por ciento para cada uno de los candidatos: Darío Benedetto y Mauro Icardi.

En los trabajos tácticos realizados ayer por el plantel hubo algunas pistas, sobre todo en la zona media y defensiva. Es que uno de los módulos estuvieron compuestos por un par de mediocampistas de marca y cuatro en el fondo.

Siempre atacados por los sparrings, un equipo alineó a Mercado, Otamendi, Mascherano y Acuña formando la línea de cuatro; más Biglia y Enzo Pérez en la contención de la zona media. Estos nombres fueron casi idénticos a los que jugaron ante Perú, con la variante de Enzo Pérez por Ever Banega.

El otro grupo estuvo compuesto por Emanuel Mammana, Germán Pezzella, Federico Fazio y Milton Casco; con Pablo Pérez y Leandro Paredes en la zona media. Obviamente, son los que menos chances tienen, pero por ahora no se puede descartar a ninguno, sobre todo a Casco como lateral, y a los dos mediocampistas. Seguramente Sampaoli tendrá en cuenta cómo se sientan para jugar en la altura de Quito.