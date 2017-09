"Sampaoli es mala gente y un vende humo"

Claudio Borghi arremetió este jueves muy fuerte contra su colega Jorge Sampaoli , a quien acusó de ser "mala gente" y "vender humo" en el seleccionado argentino. Al mismo tiempo imaginó que Argentina va a "volver a sufrir" aunque "tiene que ir al Mundial".

"Tengo dos opiniones sobre Sampaoli, una personal que es muy mala y otra profesional que es buena. Para mí no es buena gente y no llega a los lugares de la forma adecuada si no usa algunas mañana para trepar en algunos lugares que no es necesario por sus capacidades, y como técnico es muy buen entrenador, con muy buenos resultados", evaluó Borghi, antecesor del santafesino en el seleccionado chileno.

No obstante destacarlo por su tarea profesional, Borghi fue duro con la corta gestión de Sampaoli en la Argentina.



Borghi aclaró que no pudo ver todo el partido de Argentina ante Venezuela y dejó entrever que vio minutos del segundo tiempo.

"Me parece que no tiene pausa, que juega más a lo que pueda hacer con arrestros individual que en equipo y es complicado jugar así", sostuvo.

Y agregó: "en el país donde se venden muchas cosas Sampaoli fue a vender humo: ha cautivado a mucha gente con dos o tres drones y cuatro o cinco cámaras. Eso me llama la atención", aclaró.



De lo que viene, Borghi imaginó que Argentina "va a volver a sufrir" con Perú pero consideró que el equipo albiceleste con el que fue campeón en México 86 "tiene que ir al Mundial".