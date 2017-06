San Pablo se puso firme y así quedó la negociación por Centurión

Vinicius Pinotti, director deportivo del San Pablo, descartó toda chance de que se extienda la cesión del mediocampista Ricardo Centurión, por lo que si Boca no pone los seis millones de dólares que cuesta su pase, el "10" deberá volver a Brasil.



"No, no existe posibilidad de otro préstamo. Sobre la cuestión de extranjeros, es un campeonato largo y para eso se necesita un elenco grande. Hoy en día tenemos seis. Eso no impediría su vuelta. Nosotros pensamos en el San Pablo de 2017, 2018 y 2019. Es un gran jugador y por préstamo no sale más", reveló Pinotti.



De esta manera, entonces, para que Guillermo pueda tenerlo en el plantel de cara a la próxima temporada Boca deberá comprarle el pase, lo que no convence del todo a algunos dirigentes debido a la gran cantidad de problemas extrafutbolísticos que ha tenido Centurión durante su estadía.