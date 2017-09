San Rafael recibirá el campeonato argentino sub 16 de hockey sobre césped

Del 14 al 17 de este mes se disputará en San Rafael el Campeonato Argentino Sub 16 de hockey sobre césped.

Participarán diez elencos de diversos puntos de la región Centro-Cuyo.

Con Antonella Cristofanelli a cargo del combinado local y secundada por Silvana Zárate y Flavio Orozco, el plantel se entrena hace dos meses.

Acerca de sus sensaciones sobre lo que viene la entrenadora expresó: "Si bien es un Sub 16, tenemos la mitad de jugadoras del Sub 14 que viajó a Buenos Aires. La idea es que, al no haber jugadoras de la edad, convocar a las que el próximo año tengan que jugar en Sub 16 así suman experiencia".

En cuanto al objetivo la DT resaltó: "El sueño de las nenas como todo torneo es ganar. Para mí es una experiencia difícil porque nunca estuve en un Sub 16 y que es una edad complicada. Las nenas tienen que rescatar y sumar la experiencia de juego y prepararse para el año que viene".

San Rafael integrará la zona B junto a los siguientes elencos: San Luis, MendozaC, Córdoba C y Chile.

Mientras que en el grupo A jugarán: Córdoba B, Mendoza B, La Pampa, San Juan B y Sur de Córdoba.

Las canchas donde se disputarán los partidos serán las de Maristas y Del Carmen Tenis Club.





Fuente: Prensa AASHSC