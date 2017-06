Scocco se hizo los estudios médicos para ponerse la de River

nacho.jpg



El delantero Ignacio Scocco, nuevo refuerzo de River Plate , pasó este jueves con éxito la revisión médica en la clínica Rossi y ya está en condiciones de incorporarse al equipo conducido por Marcelo Gallardo "Hoy empieza una nueva etapa en mi carrera futbolística y la quiero aprovechar al máximo", señaló Scocco a la prensa a la salida de los estudios.Por la tarde, el ex delantero de Newell's Old Boys firmará un contrato por tres años luego que River abone cerca de tres millones de dólares por su ficha.Scocco, quien el martes pasado disputó su último partido en Newell's Old Boys ante Godoy Cruz, en el cierre del torneo local, se convertirá así en una de las principales armas de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, que el club de Núñez jugará ante Guaraní, de Paraguay, de visitante, el martes próximo."Si Gallardo lo decide, el martes puedo estar ante Guaraní", avisó Scocco.