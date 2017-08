Se armó: Barcelona demandó a Neymar por una cifra millonaria

Embed Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 de agosto de 2017

El FC Barcelona presentó una demanda laboral contra Neymar por incumplimiento de contrato, tras su salida del club a principios de agosto, reclamándole que devuelva una parte de su prima de renovación y una indemnización de 8,5 millones de euros, informó este martes el club.>>> Neymar destrozó a los dirigentes del Barcelona "En esta demanda, el club reclama al jugador la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de renovación por incumplimiento de contrato; 8,5 millones de euros (9,9 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios; y un 10% adicional en concepto de mora", explica la nota.El club azulgrana no desvela la cantidad que ya había pagado por esa prima de renovación al jugador, protagonista del mayor traspaso de la historia al irse al París Saint Germain por 222 millones de euros (261 millones de dólares) a principios de agosto.En el momento de producirse este traspaso al club francés, el Barcelona depositó ante un notario un cheque por 26 millones de euros correspondientes también a la prima de renovación, pero el 4 de agosto anunció que había recuperado este dinero al considerar que el jugador no había respetado las cláusulas de su contrato.Entre estas cláusulas estaba la de que no negociase su salida del Barça durante el mes anterior al cobro de esta prima.