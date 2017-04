¡Se casan! La morocha dio detalles de la romántica propuesta

Tuvieron sus idas y vueltas, algunos rumores de infidelidad, pero sortearon obstáculos y hoy están a un paso de dar el sí.

Se trata de Juan Manuel Iturbe, quien actualmente se desempeña en el Torino italiano, y su hermosa novia paraguaya, Guadalupe González, quien participó hace unos años en el reconocido concurso de belleza Miss Universo.

El ex River decidió dar un importante paso en la relación y fue ella quien lo contó en las redes: "Amor de mi vida, una y mil veces si.. Te amoooo y soy la Mujer más feliz del mundo con vos... amo que me hagas reír todooos los días y que seas como Sos... porque estoy segura que las cosas no suceden porque sí... y Dios siempre sabe lo que hace. Te amoooo mi vida", posteó en Instagram con la foto del anillo que el futbolista le regaló.

Embed @juan_iturbe93 amor de mi vida ❤ una y miil veces sii.. Te amoooo y soy la Mujer más feliz del mundo con vos... amo que me hagas reír todooos los días y que seas como Sos... porque estoy segura que las cosas no suceden porque sí... y Dios siempre sabe lo que hace ❤ Te amoooo mi vidaa ❤❤❤❤ Una publicación compartida de Guadalupe Gonzalez (@guadagonzalezpy) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 10:04 PDT





Y claro, ¡mirá lo que es la morocha!

