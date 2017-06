¿Se fue al pasto? Mirá lo que dijo de la mujer de otro futbolista

El crack brasileño Ronaldo, tan famoso por su habilidad dentro del campo como por su comportamiento fuera del mismo, estuvo presente en el conocido programa español "El Hormiguero".

El ex delantero habló "a calzón quitado" de su fama de "fiestero" y no dudo en contar detalles de su vida como futbolista.

"La gente se imagina lo de las fiestas pero no saben los buenas que eran en realidad. Mis fiestas eran mejores que algunos de mis goles", aseguró. "Cuando sos joven hacés esas cosas".

Pero el goleador no se quedó callado y contó algo que dio de qué hablar: "Florentino (Pérez) me metía broncas. Un día me llamó y me dijo, ´¿Por qué no te quedas en casa como hace Figo?´. Y le contesté: ´Si yo tuviera la mujer de Figo tampoco saldría de fiesta".

¿Conocés a Helen Svedin? Mirá las fotos y vas a entender a qué se refería Ronaldo. ¡Genio!