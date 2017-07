Se fue y tiró la bomba

El ex futbolista de San Lorenzo Néstor Ortigoza dijo este viernes que "no" le gustaron cosas del club tras firmar su contrato con Olimpia de Paraguay.





"En Olimpia me di cuenta que me querían, mientras que en San Lorenzo vi cosas que no me gustaron", afirmó el mediocampista en una nota con Fox Sports.





"Le estoy agradecido al club por todo lo que me dieron pero no me quisieron renovar por dos años. Yo no tuve problemas con ningún compañero", aseguró el naturalizado paraguayo.





Además, Ortigoza apuntó a que venía con un "buen nivel" y sin "lesiones" en relación a su deseo de firmar un nuevo vínculo con el 'Ciclón' por dos temporadas.





Por otro lado, aclaró: "Si me iba a Boca le hacía un favor a Lammens y la verdad es que nunca me llamaron desde ahí".





"Con Marcelo (Tinelli) siempre me llevé bien, nos queremos mucho, al tiempo que con Matías (Lammens) no nos conocíamos mucho y tenía una imagen distorsionada al principio de mi persona", concluyó.





Fuente: Telam