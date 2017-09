Se oficializaron las sanciones por doping para dos jugadores argentinos

La Conmebol confirmó este jueves las sanciones por doping para el defensor de Independiente Jorge Nicolás Figal y el mediocampista de Lanús Fernando Barrientos, quienes fueron suspendidos por nueve y siete meses, respectivamente.

Según confirmaron fuentes de la casa del fútbol sudamericano a NA la sanción iba a ser oficializada en las próximas horas, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.

De hecho, uno de los "beneficios" para ambos sancionados es que la suspensión correrá desde el momento en que se les tomó la muestra que derivó en el doping y no desde que se le comunicó la sanción provisoria (5 de mayo), lo que le hace "ganar" un mes prácticamente.

Por eso, los nueve meses de suspensión a Figal por el consumo de "diuréticos" comenzarán a computarse desde el pasado 4 de abril, cuando el "Rojo" enfrentó a Alianza Lima en el inicio de la Copa Sudamericana 2017.

En este caso, la dirigencia de Independiente presentó un descargo en el que apeló a una situación de "contaminación", similar a lo que argumentó River respecto de lo ocurrido con Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.

Respecto de Barrientos, la sanción comenzará a contarse desde el 9 de marzo cuando enfrentó a Nacional de Uruguay, y no el 27 de abril cuando se enteró de la situación antes de enfrentar al Zulia en Venezuela por la Copa Libertadores.

"No sabemos bien qué salió en el doping. El abogado le explicó a la gente de Conmebol que me dio 0, 01%. Es la mínima dosis. Si hubiese tomado un diurético, tendría que haber salido al menos 4,0%. Y si quería tapar algo era 12,6%. Todo indica que fue bueno lo que hablamos y esta semana me podrían levantar la sanción", había explicado Barrientos hace algunas semanas, cuando aguardaba por la sanción.

"Verlo por la tele o sentado en la platea es feo porque quería estar con ellos. Me ponía mal en los partidos de Lanús", se sinceró.

La cuenta marca que Barrientos ya cumplió seis meses y cinco días, por lo que en poco más de tres semanas estará a disposición del entrenador "granate" Jorge Almirón.