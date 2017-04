Se programó la 1° fecha del fútbol local

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del torneo "Emilio Bielli" de primera división A.

La pelota rodará a partir de este viernes, tendrá continuidad el fin de semana y finalizará el próximo miércoles con Rincón del Atuel como protagonista que juega entre semana debido a su participación en el torneo Federal C.

Programa de partidos

Viernes

17 hs: Huracán vs. Constitución

Sábado

16.30: Sportivo Pedal Club vs. Monte Comán

16.30: Cuadro Benegas vs. Deportivo Argentino

16.30: Sport club Quiroga vs. Atlético Pilares

Domingo

16.30: Villa Atuel vs. Deportivo Goudge

Miércoles 29

14 hs: Rincón del Atuel vs. Sportivo Balloffet