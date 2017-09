Se programó una nueva fecha del torneo "Clausura" sureño de básquetbol

La Asociación Sanrafaelina de básquetbol "Rodolfo Iselín" dio a conocer el programa de partidos para el próximo fin de semana válido por el torneo "Clausura" sureño con marcado protagonismo de las divisiones formativas.

Sábado

10 hs: Premini: Tenis Club vs. UTN (en cancha de Colegio del Carmen)

11 hs: Mini: Tenis Club vs. UTN

12 hs: U13: Tenis Club vs. UTN

14.30: Premini: Colegio San Martín (General Alvear) vs. Escuela Básquet Bowen

14.30: Mini: Colegio San Martín vs. Escuela Básquet Bowen

15.30: U13: Colegio San Martín vs. Escuela Básquet Bowen

Domingo

10 hs: Premini: Huracán vs. Ferro

11 hs: Mini: Huracán vs. Ferro

12 hs: U13: Huracán vs. Ferro

13.30: U15: Huracán vs. Ferro

15 hs: U17: Huracán vs. Ferro