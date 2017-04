Se quieren comer crudo a Guillermo por su justificación del empate de Boca

cancha "chiquita y muy mala"

Pensé que una cancha en mejor estado

El entrenador de Boca , Guillermo Barros Schelotto, eligió responsabilizar a lade Atlético Rafaela, para explicar el pobre nivel futbolístico de su equipo en el 0-0 por la fecha 21."Sumamos un punto en un partido trabado, difícil de jugar bien porque la cancha es chiquita y muy mala. Nada facilitaba el juego pero entramos a un partido donde se iba a luchar, se iba a hacer friccionado. Si hay algo para destacar es que no perdimos", explicó.El director técnico explicó que "no hubo muchas chances de gol", pero destacó que llegó "dos o tres veces" y no pudieron marcar para llevarse los tres puntos."Nos vamos con el sabor de haber sumado un punto y nada más.nos iba a dar tanto a nosotros como a Rafaela la posibilidad de un partido mejor jugado. Mucho pelotazo, mucha pelota larga. No se intentaba jugar sino salir rápido para los delanteros y tratar de sorprender", indicó.Según Barros Schelotto, "es difícil jugar un partido así, en una cancha como estaba la de hoy. De repente hace que un rival te marque y no te permita jugar bien como nosotros lo veníamos haciendo. La reserva no puede jugar dos horas antes de la primera en un campo que está tan malo".Por último, en relación con las ausencias en su equipo, Barros Schelotto expresó: "Esperemos que para el fin de semana tengamos a Fernando (por Gago) y Ricky (por Ricardo Centurión) no sé para cuándo va a estar pero ya creo que la vuelta de Fernando nos va a dar mayor tranquilidad".