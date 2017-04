Se sortea la Copa Argentina: qué equipos juegan y cómo serán los cruces

La presente edición de la Copa Argentina tendrá su cuadro de los 32avos. de final del certamen, instancia en la ingresarán los equipos de Primera División, cuando se lleve a cabo el sorteo de los cruces eliminatorios en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.En los 32avos. de final de la Copa Argentina ingresan los 30 equipos de Primera División y los 34 equipos restantes se completan con 12 equipos de la B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 2 de la Primera D, 7 del torneo Federal A y 4 del Federal B.De los 64 equipos que tomarán parte de los 32avos. de final aún restan confirmarse dos, correspondientes al Federal A, debido a que dos cruces clasificatorios aún están en desarrollo.Este miércoles se medirán en Mendoza, Gimnasia y Esgrima frente a Unión de Villa Krause, San Juan, equipo que se impuso 1 a 0 en el partido de ida, en un cruce que determinará un clasificado.El otro clasificado saldrá del cruce Atlético Mitre de Santiago del Estero ante Unión Aconquija de Andangalá, Catamarca, que jugarán el miércoles 19 de abril la revancha del cotejo de ida que finalizó igualado 1 a 1.El ganador de la Copa Argentina se clasificará para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Boca Juniors y River Plate serán las cabezas de serie y sólo se podrán enfrentar en una hipotética final.Los 30 equipos de Primera División se medirán con conjuntos del ascenso, mientras que las otras dos llaves restantes de los 32avos. de final la jugarán cuatro clubes de los 12 clasificados de la B Nacional.Primera División: Aldosivi de Mar del Plata, Arsenal de Sarandí, Atlético de Rafaela, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrina La Plata,, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's Old Boys de Rosario, Olimpo de Bahía Blanca, Patronato de Paraná, Quilmes, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Temperley, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.Primera B Nacional: All Boys, Almagro, Argentinos Juniors, Brown de Adrogué, Central Córdoba de Santiago del Estero, Chacarita Juniors, Ferro Carril Oeste, Guillermo Brown de Puerto Madryn,, Instituto de Córdoba, Nueva Chicago y Ramón santamarina de Tandil.Primera B Metropolitana: Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires.Primera C: Cañuelas, Defensores Unidos de Zárate, Sacachispas y Sportivo Barracas.Primera D: Atlas y Leandro N. AlemTorneo Federal A: Chaco For Ever, Cipolletti de Río Negro, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Tiro de Salta, Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Atlético Mitre de Santiago del Estero o Unión Aconquija de Catamarca (ida 1-1) yo Unión de San Juan (ida 0-1)Torneo Federal B: Central Norte de Salta, Deportivo Camioneros de Luján,y Sol de Mayo de Viedma.