¿Se va Alario? Francescoli dijo la posta

El manager de River Enzo Francescoli aseguró este jueves que el delantero Lucas Alario "es intransferible" aunque aclaró que si algún club abona la cláusula de rescisión "River no puede hacer nada para retenerlo"."Para River, Alario es intransferible. Esa es la realidad. Pero si viene un club y paga la cláusula, River no puede hacer nada para retener a Lucas", aseveró el dirigente de la entidad de Núñez.En diálogo con Radio La Red, Francescoli manifestó además: "Esperemos que Alario se quede y nos siga dando alegrías a los hinchas de River. Como hincha me dolería que se vaya y además tampoco tenemos tiempo de traer un reemplazante"."Si se va todos vamos a estar tristes porque nos dio mucho y en este momento no podemos reemplazar a Alario, no hay en el mercado y menos en tan poco tiempo", aseveró el manager del club millonario.En tanto, Francescoli expresó: "River tiene un plantel de mucha jerarquía, si se va Alario no vamos a inscribir a nadie porque no sería de la misma jerarquía. Estamos a la espera de lo que pase, si se va, realmente hoy no tenemos reemplazo".