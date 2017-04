¿Se viene Del Potro- Federer?

La posibilidad de un duelo con Roger Federer en el Abierto de Miami no desvela a Juan Martín del Potro. Más bien se consuela pensando que está en buena forma de regreso en las canchas y no viendo los partidos por televisión, como cuando estaba lesionado.

"A alguno le tiene que tocar siempre los duros. Trato de verlo por el lado de que hace unos meses atrás los veía a todos por televisión y me imaginaba entrar a una cancha a enfrentarlos y estar en igualdad de condiciones, y eso me está pasando hoy", expresó el argentino en la previa al inicio del torneo de la serie Masters 1000. "Trato de verlo desde ese lado y no desde otro punto de vista para tampoco frustrarme".

En su inicio de temporada, Del Potro perdió en las dos ocasiones que se enfrentó con Novak Djokovic, el número dos del ranking mundial, en la tercera ronda del Abierto Mexicano y luego en el Masters de Indian Wells. También cayó ante Milos Raonic, quinto del escalafón de la ATP, en las semifinales del torneo de Delray Beach.

Como 29no cabeza de serie en Miami, Del Potro avista una cita con Federer, flamante campeón de Indian Wells, en la tercera ronda. Primero deberá sortear la segunda ronda, donde debuta directamente y se las verá contra el ganador del duelo entre el holandés Robin Haase y el juvenil sueco Mikael Ymer.

"De todas maneras, los partidos que he jugado con Djokovic y Raonic fueron parejos, en todos tuve chances", aseguró Del Potro. "Acá por ahí son más las expectativas de la gente de ver esa tercera ronda con Federer, que mi propio camino. Yo solo pienso en mi segunda ronda y en avanzar lo más lejos posible".

Si el choque Del Potro-Federer se concreta en Miami, sería el primero que disputan desde se encontraron en la fase inicial de la Copa Masters de 2013, con Federer imponiéndose en tres sets.



Sobre Federer, dijo que "podría ser número uno tranquilamente" porque "es de los mejores jugadores que hay hoy en día".

Federer ha arrancado el año consagrándose campeón en las dos máximas citas del calendario: conquistó su 18vo título de Grand Slam en Australia y el pasado fin de semana se coronó en Indian Wells.

"Si sigue en ese nivel y ganando torneos en poco tiempo va a estar en el ranking que le corresponde estar", dijo Del Potro.