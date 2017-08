Se viene la Superliga: todo lo que tenés que saber del nuevo fútbol

A horas del inicio de la Superliga, Mariano Elizondo (presidente de la misma) habló en exclusiva con Ovación 90, por Radio Nihuil, y dio detalles del incipiente torneo.





"Fue un trabajo en conjunto. La idea es que todos sepan cuando juega su club, por una cuestión de orden y por el costo también", adelantó el dirigente.





¿Qué pensás de la Superliga qu...





"El fixture definitivo es el que comunicamos la semana pasada, es el que tenemos que tratar de cumplir entre todos. Tenemos planes desde el ingreso, que es generar más recursos para los clubes, y desde el egreso, para controlar las finanzas y no perder lo que se genere en los ingresos. Se puede mejorar el fútbol generando más ingresos y controlando dónde va ese dinero", resumió en diálogo con Marirro Varela.





elizondo1.jpg Gentileza Marirro Varela





Cuando le consultaron por la situación de Newell´s, Elizondo analizó: "No me gusta hablar de ningún caso en particular. Estamos trabajando con todos los clubes para que puedan estar al día cuando empiece el campeonato: tienen que presentar una declaración jurada y ahí vemos cómo actuamos. Primero hay una intimación y si no, sanción" explicó.





También se refirió a la relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA: "Es muy buena, somos nuevitos y enseguida nos pusimos a trabajar en un servicio de colaboración entre AFA y la Superliga, por ejemplo, ellos prestan el servicio de árbitros".





>>>> Paso por paso: cómo tengo que hacer para ver fútbol argentino





Lo que todos quieren saber: la calidad del producto

"Sale por señales que Fox y Turner están lanzando en estos días, que le ponen mucho énfasis en la calidad de la imagen. Los cambios no se van a ver de un día para el otro, se van a ir viendo con el tiempo", señaló.





"El consumidor principal es el hincha. Trabajando con previsibilidad podemos volver a insertar el fútbol argentino a nivel internacional, lo que va a generar más ingresos a los clubes", redondeó.