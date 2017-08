¿Se vuelve a poner la banda?

Alejandro Domínguez, que se encuentra sin equipo tras dejar el Olympiacos griego, está en la mira del Rayo Vallecano, club en el que militó en la campaña 2012-13 y que aspira a repatriarlo para lo que será su segundo año consecutivo en la Segunda división española.





El posible regreso del Chori a Vallecas vendría avalado por el director deportivo, David Cobeño, y por el entrenador, Míchel, con los que ya coincidió en el club madrileño hace varias temporadas, cuando el actual técnico era jugador.





"Del Chori solo tengo buenas palabras del año que estuvo aquí y yo, personalmente con él, muy bien. Pero no puedo decir nada más porque no está firmado y prefiero no entrar. Los fichajes a día de hoy se están llevando bastante bien", dijo Míchel, en la última rueda de prensa tras disputar el Trofeo Vallecas.





La llegada del ex River no supone un objetivo fácil para el Rayo, puesto que compite en Segunda y el argentino, durante su paso por Olympiacos, ha rendido a un gran nivel y ha logrado cinco títulos en cuatro temporadas.





Domínguez, de 36 años, jugó en el Rayo en la temporada 2012-13, en la que el club madrileño logró un histórico octavo puesto en Primera. Aquel curso, el argentino disputó 33 partidos, todos menos uno como titular, y anotó cinco goles.









