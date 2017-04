Separaron a cuatro jugadores de San Martín de Tucumán

Cuatro integrantes del plantel profesional de San Martín de Tucumán, Matías Catalán, Mauro Quiroga, Matías García y Francisco Oliver fueron separados en forma provisoria como parte de un castigo aplicado por la comisión directiva debido a actos de indisciplina cometidos el fin de semana en Buenos Aires, luego de perder contra Chacarita Juniors por la Primera B Nacional Los futbolistas se entrenarán durante una semana con los chicos que se preparan para jugar el torneo organizado por la Liga Tucumana de Fútbol, no serán tenidos en cuenta por el técnico Diego Cagna para el partido del próximo miércoles contra Crucero del Norte y no se descarta que reciban un castigo económico.Catalán, Oliver, García y Quiroga salieron la noche del sábado del hotel donde se alojó la delegación y regresaron en horas de la madrugada, actitud que molestó al cuerpo técnico encabezado por Cagna y a los dirigentes.Tras realizar las consultas necesarias y confirmar el acto de indisciplina de los profesionales, se decidió suspenderlos y por eso durante una semana no se entrenarán con el plantel profesional.San Martín de Tucumán atraviesa una racha negativa al sumar cuatro puntos en sus últimas ocho presentaciones (un triunfo, un empate y cinco derrotas), lo que dejó al equipo en zona de descenso.Este fin de semana el equipo tendrá fecha libre y volverá a jugar el próximo miércoles, en La Ciudadela, contra Crucero del Norte, encuentro que es clave para la recuperación de los tucumanos.