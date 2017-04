¿Será tan así? "A Wanda Nara no le importa nada"

El pasado lunes, Maxi López celebró su cumpleaños número 33. Y entre los diversos saludos que el actual futbolista del Torino recibió, uno que llamó la atención fue el de Zaira Nara, su ex cuñada, quien desde su programa de televisión le envió un afectuoso mensaje. Ante esto, la pregunta que surgió inmediatamente fue: ¿qué habrá dicho Wanda?

"No dijo nada. Me mandó una captura de algún medio que lo había retuiteado y lo mandó a un grupo que tenemos con amigas. Pero fue sin comentarios, no hubo comentarios. ¿Si se enojó? Noooo, no le importa nada", comentó Zaira entre risas, al ser consultada por Infama.





¿Será tan así?