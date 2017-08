Si se da, Boca rompe el mercado con este jugador de Selección

no descartó su factible arribo a Boca Juniors

Estoy en una encrucijada un poco difícil

El defensor chileno Gonzalo Jaray afirmó que "no está cerrada" la posibilidad de "fichar", aunque reconoció que su actual club, Universidad de Chile, desechó la viabilidad del traspaso.Sobre la posibilidad de jugar en el club de la "Ribera", el zaguero trasandino destacó que "la ventana está abierta", pero admitió que se siente "en una encrucijada", respecto a su equipo porque "no tiene opción de traer nuevos jugadores", para reemplazarlo.Ello es debido a que en Argentina no se cerró todavía el libro de pases, "pero acá sí, y la 'U' no se podría reforzar.", señaló el jugador, de 31 años, a la agencia española EFE, luego de la derrota de su equipo por 2-0 ante San Luis."Jarita" declaró que la semana entrante podría haber alguna novedad al respecto; las negociaciones se iniciaron en la última semana de julio con dirigentes de Boca y el representante del jugador, Alan Silberman.