Si vuelve Tevez, ¿se va Guillermo?

A pesar de que Boca es líder del campeonato de Primera División, no cesan los inconvenientes por Casa Amarilla y hasta lo que debería ser una buena noticia puede transformarse en una mala, o al menos problemática.

Daniel Angelici, y luego el representante del jugador, confirmó que hará todo lo posible por repatriar a Carlos Tevez, quien tiene una cláusula en el contrato con el club chino que le permite la vuelta a Boca al cabo del primer año.

Los hinchas están ilusionados con este posible regreso pero quien no estaría muy contento es el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El DT tiene contrato con el Xeneize hasta junio de este año y, según informaron periodistas de Fox Sports allegados a Boca, la confirmación de la vuelta de Tevez haría que no se concretara la renovación del vínculo.

Tanto Juan Fernández como Sebastián Vignolo, por data de Roberto Leto, aseguraron este miércoles que las horas de Guillermo en Boca están contadas, salga o no campeón del presente torneo.

Si bien se ocuparon de dejar en claro que el Mellizo no tiene ningún problema personal con el Apache, también afirmaron que no cayó bien su "escapada" a China y que no quiere verse presionado en ponerlo como titular si vuelve al Xeneize.

Hoy, la prioridad de Barros Schelotto es Ricardo Centurión y a su alrededor pretende armar el equipo.

Otra información que surgió, no con tanta consistencia, es sobre el interés del Palermo de Italia en contar con los servicios de Guillermo como entrenador; hecho que derivaría en su salida de Boca en junio.