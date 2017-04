Sobre la salida de Bauza: "No era necesario todo este manoseo"

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gustavo Alfaro, cuestionó este viernes "el nivel de manoseo y exposición" que soportó el entrenador saliente del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, de parte de "jugadores, dirigentes y medios".

Alfaro comparó lo vivido por el "Patón" con el personaje del actor estadounidense Bruce Willis en la película Sexto Sentido: "Desde el comienzo todos sabían que estaba muerto, menos él".

El técnico lamentó que Bauza haya queda como "el único responsable" de la crisis del seleccionado argentino cuando, a su juicio, se trata de una situación en la que "cada uno debe asumir la responsabilidad que le compete".

"¿Qué jugador salió a hablar para respaldar a Bauza?", se preguntó. "Cuando ellos decidieron no hablar más con la prensa, siempre fue el entrenador el que tuvo que poner la cara y bancarse los golpes cuando el equipo jugaba mal. Y el entrenador no va a salir a decir: 'el jugador no hizo determinada cosa' o 'se planificó esto y no se llevó a cabo'", defendió.

"A veces es bueno que el jugador asuma responsabilidades en primera persona, por eso me parece que a Bauza lo expusieron", insistió durante una conferencia de prensa que brindó en el predio de Estancia Chica.

Alfaro apuntó luego hacia los dirigentes, al precisar que ellos "están para liderar, para crear un marco que contenga al entrenador y a los jugadores detrás de un mismo objetivo".

"A Bauza lo fue a buscar una Comisión Normalizadora y después no le dieron entidad. No invalido que (Claudio) Tapia (actual presidente de la AFA) pueda querer un entrenador propio, está dentro de su potestad, pero no era necesario todo ese manoseo", objetó.

Frente a todo ello, Alfaro alertó sobre el error de pensar que "la única solución es cambiar de entrenador porque ya se fueron (Diego) Maradona, (Sergio) Batista, (Alejandro) Sabella, (Gerardo) Martino y ahora Bauza".

"¿Cuántos más se van a tener que ir? Si Sampaoli hace lo mismo, será un nombre más en la larga lista de técnicos de la selección", concluyó.