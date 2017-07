Somos únicos: están por ascender y no les pagan el sueldo

El plantel de Guillermo Brown de Puerto Madryn, segundo en la B Nacional y con serias chances de ascenso, no se entrenó este viernes por el atraso de tres meses en el pago de los sueldos por parte del club.



Ante la falta de respuesta a un compromiso pactado, los jugadores tomaron la determinación de no trabajar, luego de vencer en la semana a Ferro Carril Oeste 2-1.



La 'Banda' recibirá el próximo domingo a las 13.15 a Almagro, por la 44ta. fecha de la B Nacional, torneo en que está peleando palmo a palmo el segundo ascenso con Chacarita Juniors. El partido del fin de semana puede afianzar la posibilidad de subir a la Primera División, junto a Argentinos Juniors.



Según trascendió, la dirigencia del club 'portuario' se había comprometido a pagar este viernes el sueldo completo adeudado del mes de abril (la institución patagónica le debe al equipo también mayo y junio). Como al mediodía no se abonó lo convenido, los jugadores tomaron la determinación de no practicar, esperando que algún dirigente les brindara una respuesta.



Sobre el particular, un referente del plantel declaró: "Es una situación muy difícil la que atravesamos, hay muchachos que no tienen para vivir. Hoy no cobramos lo que se prometió, mañana veremos, pero este grupo está dispuesto a lo que sea".



Brown marcha segundo junto a Chacarita, con 71 puntos. De terminar igualados, deberán jugar un partido desempate para definir cuál de los dos asciende.