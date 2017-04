Soplan vientos de cambio... ¡y cada vez con más fuerza!

Los vientos de cambio comenzaron a soplar con más fuerza en las últimas horas, sobre todo después de las desafortunadas declaraciones de Edgardo Bauza tras el partido con Chile, y ante la llegada de Claudio Tapia a la presidencia de AFA surgió una nueva posibilidad para que Jorge Sampaoli se convierta en el reemplazante del Patón al frente del seleccionado argentino.Bauza tiene contrato hasta el 31 de diciembre, con renovación automática en caso de que Argentina se clasifique para el Mundial de Rusia 2018, pero por contrapartida Sampaoli, el originalmente "preferido" de los dos líderes de la selección, Javier Mascherano y Lionel Messi (en ese orden de incidencia), que al momento de ser requerido no pudo hacerse cargo por tener un compromiso firmado con el Sevilla español, en junio próximo ya no tendrá la cláusula de rescisión de entonces que ascendía a los 8 millones de dólares.A su favor Bauza tiene a Marcelo Tinelli, pero el hoy presidente de la Comisión de Selecciones de AFA terminará su breve mandato el próximo miércoles y como no será San Lorenzo, del que es su vicepresidente primero, parte del Comité Ejecutivo, no estará reglamentariamente habilitado para continuar en ese cargo.Ese lugar sería ocupado entonces por el propio Tapia o el titular de Lanús, Nicolás Russo, lo que sí permite abrir un compás de espera y un signo de interrogación sobre el porvenir de Bauza, al que le juega en contra que la selección no volverá a jugar por eliminatorias hasta el 31 de agosto, cuando visitará a Uruguay.En el medio, el 9 de junio está previsto un amistoso justamente con el líder de las eliminatorias, Brasil, en la ciudad australiana de Melbourne, pero la actividad oficial llegara casi con el comienzo del mes de la primavera, con mucho tiempo por delante para realizar cambios.Será vital entonces que mañana Argentina obtenga un buen resultado ante los bolivianos que la sostenga en zona de clasificación directa a Rusia 2018, pero las llamativas declaraciones post Chile del técnico respecto del juego brillante de sus dirigidos, redoblando esa apuesta en la conferencia de prensa celebrada este mediodía en el predio de AFA, en Ezeiza, siguen sumando lecturas respecto del objetivo buscado.Después de la básica inicial que refirió una vulgar "apelación a la ironía", hilando más fino puede advertirse que Bauza hizo "la gran Messi" en la final de la Copa América Centenario del año pasado en Estados Unidos, cuando dijo que iba a renunciar a la selección y todo el mundo se quedó girando en torno a eso y se olvidó de la nueva derrota por penales ante Chile por segundo año consecutivo.Es que el 'Patón', con sus dichos, atrajo la atención de la prensa por lo que manifestó y no por la magra prestación de su equipo, que consiguió el objetivo de "ganar como sea" al costo de despreciar el buen juego, algo que también exige el propio público además de la prensa.Pero ahora surge otra lectura muy factible, y es que quizá el oriundo de la localidad santafesina de Granadero Baigorria también escuchó esas versiones que hablan de un presunto acercamiento de la nueva e inminente conducción de AFA con Sampaoli, al que en los últimos días pareció apagársele la buena estrella que lo iluminaba en el cielo sevillano.Seguramente todo esto estará pasando por la cabeza de Bauza a esta hora, mientras está desembarcando aquí, en Santa Cruz de la Sierra, con la mente puesta en sacarle un buen resultado a la altura boliviana y saber si finalmente podrá contar o no con Lionel Messi, a quien pueden suspenderlo por sus dichos ofensivos contra el árbitro asistente brasileño Marcelo Vangasse en ocasión del cotejo del jueves ante Chile.Y si lo de Sampaoli avanza, seguramente volverán a replicarse con más fuerza los dichos de Claudio Borghi durante la semana pasada, cuando al referirse al casildense lo calificó de "un buen técnico que deja mucho que desear en el aspecto humano", porque según él estuvo haciendo lobby con los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile para hacerse cargo de la selección de ese país cuando el Bichi todavía estaba en esa función.