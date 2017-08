Sorpresivas declaraciones de Gallardo sobre la situación de Alario

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró este viernes que el delantero Lucas Alario "la pasa bien" en el club, pero aclaró que si Bayer Leverkusen paga la cláusula y el jugador desea irse "lo acompaño a Ezeiza" para tomar el vuelo a Alemania.

"Si pagan la cláusula y el jugador está firme en su decisión, lo acompaño a Ezeiza, pero el momento es inoportuno. Alario la pasa bien en River. Es valorado y reconocido", declaró Gallardo en rueda de prensa.





>>>> Francescoli dijo la posta





"En ningún momento Alario me dijo que no quería seguir en River. De ninguna manera. Salvo algo raro, el domingo va a jugar. Creo que él es una víctima de todo lo sucedido. Si querían jugar de esa manera, venían con la cláusula y no había nada para decir", afirmó el DT de River.

River rechazó una oferta de 16 millones de euros que hizo el club alemán para llevarse al delantero; y sólo lo dejará ir si Leverkusen paga los 24 millones fijados para la cláusula de rescisión de su contrato.

En este sentido, el DT se mostró sorprendido y dijo: "Hay muchas conjeturas y la víctima es Lucas porque todos sabían que no lo íbamos a transferir, por eso espero que haya algo más firme y que haya intenciones de pagar la cláusula para que el jugador no quede expuesto".





>>>> Alario le puso los pelos de punta a los hinchas de River con sus declaraciones





Y agregó: "No sé cómo lo aconseja el entorno y su representante, ahora sí llegan a pagar la cláusula y él tiene dudas intentaremos convencerlo, de lo contrario si toma una decisión firme es algo personal y está en todo su derecho por más que endulcemos sus oídos".









Fuente: Telam