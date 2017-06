¿Sos de Boca y esperás el regreso de Carlitos Tevez?

Carlos Tevez no volvería a Boca a fin de año, a pesar de la existencia de una cláusula que le permite salir del Shanghai Shenhua para hacerlo, según reveló su representante, Adrian Ruocco.

"En China está muy bien. Imaginate que son veinte personas las que están con él: familiares, chicos en edad escolar que van a un colegio bilingüe. No es no pasarla bien, es tratar de adaptarse a un fútbol diferente, un poco más inocente que el de Boca. Después de noviembre, por contrato, Carlos podría volver cuando él quiera a Boca. Él estuvo en cuatro partidos nada más en la liga porque estuvo lesionado seis semanas. Hoy te diría que me parece que no volvería. Está ahí donde está, tiene una buena vida, más calmada", indicó el mánager de Carlitos.





Tevez disputó solo cinco partidos por la Super Liga de China y uno por la Champions de Asia, de la que su equipo quedó eliminado. En esos seis encuentros marcó solo un gol, en su debut de penal, y se ausentó en los demás juegos de la temporada por lesión. A Boca arribó en julio de 2015 y se fue a principios de 2017, dejando abierta la posibilidad del retorno con una cláusula de salida de China para regresar al Xeneize.